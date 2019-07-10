Приморцам разрешили купаться на пляжах Хасанского района
Жителям Приморского края и гостям региона официально разрешили купаться еще на 23 пляжах. Таким образом, на сегодняшний день, гости и жители края могут искупаться уже на 49 пляжных территориях без опасений за свое здоровье, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Краевая межведомственная комиссия продолжает приемку мест отдыха у воды. Накануне еще 23 пляжа стали доступны для отдыхающих. Как передает ГИМС МЧС России по Приморскому краю, проверку на безопасность и освидетельствование прошли 49 пляжей:
Во Владивостоке:
– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);
– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);
– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);
– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);
– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);
– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);
– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (Амурский залив);
– место массового отдыха «Новый Аякс» (бухта Аякс, остров Русский);
– место массового отдыха «Юбилейный» (Спортивная гавань);
– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив);
В Артеме:
– пляж детского оздоровительного лагеря «Морской берег» (бухта Муравьиная);
– пляж ООО «Торгово-строительной кампании ОВС» (бухта Муравьиная);
– пляж детского загородного оздоровительного лагеря «Юность» (бухта Муравьиная);
В Большом Камне:
– открытый бассейн (детский) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Ильмовая);
– пляж «Песочница» (залив Стрелок, бухта Руднева);
– пляж базы отдыха «Тихоокеанская гавань» (залив Стрелок, бухта Руднева);
– пляж загородного спортивно оздоровительного лагеря на базе отдыха «Жемчужина» (бухта Ильмовая)
– пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Ильмовая);
– база отдыха «Дальдизель» (бухта Ильмовая);
В Находке:
– пляж ООО «Бухта Отрада» (бухта Отрада);
– пляж «Парус» (бухта Средняя);
– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);
– детский оздоровительный лагерь «Радуга» (бухта Рифовая);
– пляж поселка Ливадия (бухта Рифовая западнее мыса Де-Ливрона);
– пляж «Находка» (бухта 2-я Прибойная поселок Авангард);
– пляж (бухта Рифовая озеро Ливадийское);
– пляж (бухта Стрельбище);
– пляж (бухта Рифовая поселок Ливадия);
– пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» (бухта Рифовая поселок Ливадия);
– пляж базы отдыха «Жемчужная» (бухта Средняя поселок Средний);
– 3-й пляж (бухта Рифовая поселок Ливадия;
В Фокино:
– пляж «Песочница» (залив Стрелок, бухта Руднева);
– пляж базы отдыха «Тихоокеанская гавань» (залив Стрелок, бухта Руднева);
В Уссурийске:
– детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (улица Новоникольское шоссе, 10А);
В Партизанском районе:
– пляж летнего оздоровительного палаточного лагеря «Солнечный остров» (село Екатериновка, бухта Лашкевича);
– пляж базы отдыха «Золотой берег» (поселок Врангель, бухта Шепалово);
В Ханкайском районе:
– пляж детского оздоровительного лагеря «Старт» (село Новокачалинск);
В Хасанском районе:
– пляж (бухта Экспедиция поселок Посьет);
– пляж (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж (бухта Рисовая село Андреевка
– пляж (бухта Рисовая село Андреевка);
– пляж №2 (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж «АЙ-СИ» (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж база отдых «Океан» (бухта Троицы село Андреевка);
– пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж (бухта Новгородская).
Отметим, что работа специальной комиссии по приемке мест для купания продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU