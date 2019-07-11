СЕГОДНЯ 03:30 2019-07-11T03:30:15+03:00

Погода во Владивостоке на 11 июля 2019 года: днем до +19 градусов, вечером возможен дождь Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Синоптики не исключают, что в некоторых районах региона пройдет дождь

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Сегодня, 11 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит +15...+30 градусов.

Во Владивостоке облачно, вечером с 40-процентной вероятностью возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха будет в пределах +17...+19 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Столбик термометра поднимется до +21...+23 градусов.

В Находке облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +18...+20 градусов.

Вода в Амурском заливе прогреется до +17 градусов, в бухте Находка – до +18 градусов, в заливе Посьет температура воды составит +21 градус, сообщает портал "Примпогода".

ИСТОЧНИК KP.RU