Погода во Владивостоке на 11 июля 2019 года: днем до +19 градусов, вечером возможен дождь
Сегодня, 11 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит +15...+30 градусов.
Во Владивостоке облачно, вечером с 40-процентной вероятностью возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха будет в пределах +17...+19 градусов.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Столбик термометра поднимется до +21...+23 градусов.
В Находке облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +18...+20 градусов.
Вода в Амурском заливе прогреется до +17 градусов, в бухте Находка – до +18 градусов, в заливе Посьет температура воды составит +21 градус, сообщает портал "Примпогода".
ИСТОЧНИК KP.RU