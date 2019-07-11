Разведчики-морпехи ТОФ совершили 70-ти километровый марш-бросок на Камчатке

СЕГОДНЯ 05:33 2019-07-11T05:34:28+03:00

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Разведчики соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провели сбор по горной подготовке. Военнослужащие совершили многодневный марш-бросок, в рамках которого выполнили более 30 тактико-специальных задач в горной и высокогорной местности с форсированием трех горных рек.

Военнослужащие под руководством инструкторов по горной подготовке покорили гору Юрчик на Камчатке. Бравые парни преодолели перевальные переходы через Ганальские хребты и выполнили нормативы по горной подготовке. Причем военнослужащие были в полном снаряжении и со штатным оружием.

Как сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, армейцы отработали вопросы организации дневок и ночевок с выставлением охраны, приготовления и приема пищи в полевых условиях, а также сушки одежды, вооружения и снаряжения после форсирования водных преград. Особое внимание, как подчеркнули в пресс-службе, было уделено практическим действиям группы по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами условного противника.

ИСТОЧНИК KP.RU