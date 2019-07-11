2019-07-11T05:34:28+03:00
Общество

Разведчики-морпехи ТОФ совершили 70-ти километровый марш-бросок на Камчатке

Военнослужащие также форсировали горные реки
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Бравые парни преодолели перевальные переходы через Ганальские хребты и выполнили нормативы по горной подготовкеБравые парни преодолели перевальные переходы через Ганальские хребты и выполнили нормативы по горной подготовкеФото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Разведчики соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провели сбор по горной подготовке. Военнослужащие совершили многодневный марш-бросок, в рамках которого выполнили более 30 тактико-специальных задач в горной и высокогорной местности с форсированием трех горных рек.

Военнослужащие под руководством инструкторов по горной подготовке покорили гору Юрчик на Камчатке. Бравые парни преодолели перевальные переходы через Ганальские хребты и выполнили нормативы по горной подготовке. Причем военнослужащие были в полном снаряжении и со штатным оружием.

Как сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, армейцы отработали вопросы организации дневок и ночевок с выставлением охраны, приготовления и приема пищи в полевых условиях, а также сушки одежды, вооружения и снаряжения после форсирования водных преград. Особое внимание, как подчеркнули в пресс-службе, было уделено практическим действиям группы по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами условного противника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморцы могут получить бесплатные путевки в санатории
В Приморье появится центр онкогематологии
Не дал прикурить – прощайся с жизнью
Туристы из Австралии проявили взрывной интерес к Приморскому краю
Погода во Владивостоке на 11 июля 2019 года: днем до +19 градусов, вечером возможен дождь
Приморцам разрешили купаться на пляжах Хасанского района
Синоптики рассказали, стоит ли ждать в конце недели очередного удара стихии по Приморскому краю
Неравная расплата: два жителя Приморья похитили и убили человека из-за оскорбленной подруги
Погода во Владивостоке на 10 июля 2019 года: временами морось, днем до +17 градусов
Приморье грандиозно отпраздновало юбилей самого большого специализированного угольного порта России
Следователи занялись массовым отравлением детей в летнем лагере в Приморье
АО «Восточный Порт» провел первую церемонию вручения премии «Город-Порт»
В Северной Корее выпустили марки в честь встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина во Владивостоке
Прямой авиарейс связал Владивосток и древний китайский город Сиань
Искал металлолом, нашел гребешок: житель Владивостока наловил моллюсков на судимость
В Приморье возбудили уголовное дело после того, как ребенок лишился пальца в торговом центре
В российском МИДе рассказали, кто из почетных гостей приедет на пятый ВЭФ во Владивосток
Погода во Владивостоке на 9 июля 2019 года: утром туман, днем до +21
Жители Владивостока определят перекрестки, где появится разметка «вафельница»
Сотрудники АО «Восточный Порт» получили правительственные и региональные награды за многолетний добросовестный труд