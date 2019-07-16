Погода во Владивостоке и Приморье на 16 июля 2019 года: слабая морось и облачность

СЕГОДНЯ 03:33 2019-07-16T03:33:46+03:00

Во Владивостоке сегодня будет облачно, ожидается легкая морось и туман. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

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Сегодня, 16 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

Синоптики прогнозируют, что сегодня в крае будет переменная облачность, а местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается туман. С юга будет дуть умеренный ветер, а воздух прогреется до +28°C.

Во Владивостоке весь день будет облачно, утром погоду омрачит слабая морось, местами город накроет туман. Ветер также будет дуть с юга, юго-востока. Температура воздуха в столице Дальнего Востока достигнет сегодня отметки в +18°C.

В Уссурийске ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики не исключают вероятность небольшого дождя. Ветер южный умеренный, а воздух прогреется до +24°C.

В Находке сегодня будет облачно, пройдет небольшой дождь, местами ожидается туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха до +20°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьет +21°C.

ИСТОЧНИК KP.RU