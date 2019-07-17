2019-07-17T03:25:19+03:00
Общество

Аграрии Приморья и Хабаровского края узнали о возможностях выращивания пивоваренного ячменя на Дальнем Востоке

Carlsberg Eastern Europe планирует закупать на Дальнем Востоке высококачественный ячмень для крупнейшего пивоваренного предприятия Дальнего Востока, «Балтики-Хабаровск». Потенциальные поставщики культуры из Приморского и Хабаровского краев смогли увидеть
Олег БЕЛОВ
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После сбора зерна лаборатория Балтики-Хабаровск оценит качество по параметрам Carlsberg. Фото: Наталья Скрипка.После сбора зерна лаборатория Балтики-Хабаровск оценит качество по параметрам Carlsberg. Фото: Наталья Скрипка.
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Первый на Дальнем Востоке урожай демопосевов пивоваренного ячменя нескольких сортов, одобренных Carlsberg Eastern Europe, будет убран к концу июля. За выращивание опытных образцов в этом году взялось семеноводческое предприятие из УссурийскаООО «Пуциловское». В рамках агросеминара «Пивоваренный ячмень. Полевая демонстрация», организованного совместно со швейцарской компанией «Сингента», аграрии смогли увидеть посевы сортов пивоваренного ячменя, узнать, как вырастить зерно высокого качества по стандартам Carlsberg Group и задать интересующие вопросы экспертам.

«Мы специально поставили на Дальний Восток несколько сортов ячменя, которые уже давно успешно выращиваются в центральной России, - рассказал участникам агросеминара начальник производства и качества Carlsberg Eastern Europe Игорь Матвеев. - Наша задача - после сбора урожая оценить качество зерна и отобрать те сорта, что покажут себя наилучшим образом в дальневосточных почвенно-климатических условиях. Именно их мы предложим к выращиванию нашим будущим партнерам».

Образцы ячменя каждого сорта будут направлены в производственную лабораторию хабаровского филиала «Балтики», где будут протестированы по многочисленным параметрам, принятым в Carlsberg. Специалисты следят за качеством зерна на всех этапах – от создания семенного фонда до транспортировки на солодовни и пивоваренные заводы, обеспечивая тем самым высокое качество пива.

«Мы стоим на пороге глобальных изменений, - призналась руководитель территории Дальний Восток ООО «Сингента» Екатерина Лештаева, - так как со времен распада Советского Союза это будет первый урожай местного сырья для производства пива. И фермеры увидели пивоваренный ячмень в полевых условиях - не на бумаге или в презентации, а на делянках. Они поняли, что могут получить еще одну реальную возможность для своего бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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