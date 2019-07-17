2019-07-17T05:07:49+03:00
Общество

Соседи, подключайтесь: возле Приморской филармонии появились арт-лавочки

Руководство учреждения надеется, что соседний Театр молодежи создаст аналогичные арт-объекты
Александра ШОПЕНКО
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Светланскую улицу украшают две скамейки, которые представляют собой ряд клавиш фортепиано. Фото: Степаненко, начальник рекламно-концертного отдела Приморской краевой филармонииСветланскую улицу украшают две скамейки, которые представляют собой ряд клавиш фортепиано. Фото: Степаненко, начальник рекламно-концертного отдела Приморской краевой филармонии
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Приморская филармония подарила Владивостоку два арт-объекта – заменила старые лавочки, которые стояли напротив учреждения, на новые, изготовленные по голландскому проекту. Теперь Светланскую улицу украшают две скамейки, которые представляют собой ряд клавиш фортепиано.

- На старых скамейках уже пересидело миллион людей, лавочки стали некрасивые. Мы решили: нам нужно сделать так, чтобы они походили на арт-зоны. Нашли проект, согласовали его с администрацией Владивостока и в течение двух недель нам сделали красивые арт-лавки, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Анна Алеко, директор Приморской краевой филармонии.

Пока скамеек немного, но Анна надеется, что филармонию поддержит сосед Театр Молодежи. Кстати, учреждение как раз переживает этап реконструкции, в рамках которой будет отремонтирован фасад.

- Теперь Театр молодежи будет с нами в одной цветовой гамме и, надеюсь, что директор учреждения тоже сделает подобные арт-объекты, только в театральном стиле. Для нас это прежде всего красиво, - добавила Анна Алеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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