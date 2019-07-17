Камчатский полицейский «заработал» на иностранке, жителе Иркутска и трупе

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-17T12:40:53+03:00

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Камчатские полицейские задержали своего коллегу, который умудрился совершить преступления в двух разных регионах, работая в двух разных силовых ведомствах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональный следком.

Еще в 2015 году, будучи сотрудником службы исполнения наказаний на Сахалине, он нашел себе «дополнительный источник заработка» без отрыва от основной работы. Через интернет познакомился с 41-летней обеспеченной женщиной из другого государства и шесть месяцев обманом вытягивал из нее деньги, «заработав» так почти 2,4 миллиона рублей.

Затем злоумышленник сменил место жительства и профессию - переехал на Камчатку, где благополучно устроился участковым в один из отделов полиции. Проработав какое-то время честно, он снова встал на скользкий путь. Однажды, принимая от 45-летнего жителя Иркутской области заявление об утере паспорта и банковской карты, участковый смог изъять и его симкарту, а затем оформил на имя заявителя онлайн кредит на сумму в 205 тысяч рублей.

Но и на этом участковый не успокоился. Служебный долг привел его в квартиру покойного жителя Петропавловска-Камчатского, откуда полицейский прихватил с собой банковскую карту, деньги он перевел на личный счет.

Однако все тайное становится явным. Деяния любителя легкой наживы, согласно уголовному кодексу РФ, грозят ему десятью годами лишения свободы и штрафом в размере одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU