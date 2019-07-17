2019-07-17T12:40:53+03:00
Общество

Камчатский полицейский «заработал» на иностранке, жителе Иркутска и трупе

Аферист несколько лет творил темные дела, работая в разных силовых структурах
Никита ДОЛГОВ
Поделиться:
Камчатский крайКамчатский крайФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Камчатские полицейские задержали своего коллегу, который умудрился совершить преступления в двух разных регионах, работая в двух разных силовых ведомствах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональный следком.

Еще в 2015 году, будучи сотрудником службы исполнения наказаний на Сахалине, он нашел себе «дополнительный источник заработка» без отрыва от основной работы. Через интернет познакомился с 41-летней обеспеченной женщиной из другого государства и шесть месяцев обманом вытягивал из нее деньги, «заработав» так почти 2,4 миллиона рублей.

Затем злоумышленник сменил место жительства и профессию - переехал на Камчатку, где благополучно устроился участковым в один из отделов полиции. Проработав какое-то время честно, он снова встал на скользкий путь. Однажды, принимая от 45-летнего жителя Иркутской области заявление об утере паспорта и банковской карты, участковый смог изъять и его симкарту, а затем оформил на имя заявителя онлайн кредит на сумму в 205 тысяч рублей.

Но и на этом участковый не успокоился. Служебный долг привел его в квартиру покойного жителя Петропавловска-Камчатского, откуда полицейский прихватил с собой банковскую карту, деньги он перевел на личный счет.

Однако все тайное становится явным. Деяния любителя легкой наживы, согласно уголовному кодексу РФ, грозят ему десятью годами лишения свободы и штрафом в размере одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Давидыч выполнит волю сокамерника Игоря Пушкарева
Вандалам бой: Спортивную набережную во Владивостоке возьмут под наблюдение
За лес и двор: скандал со строительством детского сада на Тихвинской улице разрешился миром
«Заберите Лешу»: хулиганы избили волгоградца в центре Владивостока прямо на крыше BMW
Во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием такси, пострадал водитель
Соседи, подключайтесь: возле Приморской филармонии появились арт-лавочки
Новый сквер во Врангеле предложили назвать в честь легендарного руководителя «Восточного Порта»
Погода во Владивостоке и Приморье на 17 июля 2019 года: туман, облака и слабая морось
Аграрии Приморья и Хабаровского края узнали о возможностях выращивания пивоваренного ячменя на Дальнем Востоке
После драки шашлычников и полицейских на Шаморе изъяли 2,2 тонны алкоголя
От «Хаятта» до «Цесарки» не паркуют иномарки: новые запрещающие знаки появятся на Корабельной набережной
Архитектор, электрик, программист: приморские колледжи назвали самые востребованные специальности в 2019 году
Девятилетняя девочка из Чугуевки стала абсолютной чемпионкой кубка Азии по таэквондо
Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке, не заметив взрыв газового баллона