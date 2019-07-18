Дети спят на полу в аэропорту «Шереметьево» из-за задержки рейса во Владивосток

СЕГОДНЯ 04:25 2019-07-18T04:25:30+03:00

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Несовершеннолетние пассажиры спят на полу аэропорта из-за задержки рейса Москва – Владивосток на 12 часов. Ребята собираются посетить приморский лагерь «Океан» с названием смены «Дети мира». Сотрудники владивостокского аэропорта рассказали, что вылет воздушного судна запаздывает по техническим причинам.

Пассажиры рейса 6281 должны были вылететь 17 июля в 18:25 по московскому времени из аэропорта «Шереметьево», а затем прибыть в воздушную гавань Владивостока. Вылет задержали, а сотрудники международного владивостокского аэропорта называли причину «технической». Рейс был перенесен на 6 утра 18 июля. Для перелета понадобится резервный борт.

По данным СМИ, среди пассажиров находятся несовершеннолетние, направляющиеся в лагерь «Океан» на смену «Дети мира». Судя по опубликованным фотографиям, ребята в ожидании вылета самолета уснули прямо на полу.

ИСТОЧНИК KP.RU