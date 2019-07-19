2019-07-19T11:52:01+03:00
Происшествия

Катер с пассажирами на борту попал в шторм в Мосрком заповеднике и налетел на камни в Приморье

На борту судна находилось восемь человек
Александра ШОПЕНКО
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К идущему на дну судну оперативно направилась помощьК идущему на дну судну оперативно направилась помощьФото: Сергей БАЛАНОВ
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Катер налетел на камни и получил пробоину в четверг, 18 июля, в Дальневосточном морском заповеднике. К идущему на дну судну оперативно направилась помощь. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

Как удалось выяснить «Комсомолке», катер является собственностью Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Судно в момент крушения держало курс в сторону Восточного участка Дальневосточного морского заповедника. Катер попал в шторм и в условиях плохой видимости налетел на камни Елизарова.

На борту катера находилось восемь человек – три члена экипажа и пять сотрудников научного центра. На спасение пассажиров отправились инспекторы заповедника. Операция прошла успешно, к счастью, пострадавших нет.

Как уточнили в пресс-службе Дальневосточного морского заповедника, сотрудники в настоящее время всеми силами пытаются спасти катер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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