Житель Владивостока не выдержал расставания с девушкой и направил автомобиль в море

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-19T13:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодой парень по имени Роман в ночь на 19 июля во Владивостоке решил проверить свой автомобиль на плавучесть и едва не утопил себя в нем. Автолюбитель разогнался на малолитражке и влетел в воды бухты Кирпичного завода. По словам очевидцев, парень перед этим поссорился со своей девушкой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На берегу так называемой «Татарки» - пляжа в районе Татарской улицы - Рома не смог найти общий язык со своей подругой. Дама ушла от него, хлопнув дверью. Да так сильно, что это запомнили отдыхающие рядом люди. В отчаянии молодой человек на высокой скорости влетел в морскую пучину. Колеса оторвались от дна, а машина повисла на волнах. Попытки водителя включить в автомобиле режим амфибии не принесли результата. Как истинный капитан, Рома покидать тонущее судно не спешил, остался в кабине теперь уже морского транспорта и некоторое время, сидя в кресле, покачивался на волнах с безмятежным лицом.

Что руководствовался молодой человек, когда отправился в плаванье, мы можем только догадываться. Возможно, Рома думал, что девушка сжалится, когда увидит, как его подхватила морская волна, и они помирятся. Естественно сразу после того, как он счастливо вернется на берег. А, может, наоборот, Рома мириться не желал. Вот и решил как можно быстрее уехать от подружки за тридевять земель.

В любом случае, в какой-то момент парень все-таки понял, что сидеть по пояс в воде не вариант – необходимо выбираться. Поэтому Роман вылез из окна и стал одной рукой грести по направлению к берегу. Попытка провалилась. Парня и его малолитражный автомобиль DaihatsuMira в итоге вытащили спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721138" frameborder="0"></iframe> Парень утопил свой автомобиль во Владивостоке.Предоставлено очевидцами

В трусах и пиджаке ему пришлось предстать перед сотрудниками Росгвардии. Тогда-то все произошедшее быстро прояснилось. Как рассказал один из очевидцев, молодой человек был знатно пьян.

- Заехал он туда на скорости, поскольку не знал, что там море, настолько был нетрезв - рассказывает Денис Грицыно, один из свидетелей всей ситуации. С нашей редакцией очевидец поделился несколькими видео, на одном несчастный водитель пытается грести, на другом - под песню из фильма «Титаник» вытаскивает вещи из автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721141" frameborder="0"></iframe> Парень утопил свой автомобиль во Владивостоке.Предоставлено очевидцами

После случившегося Рому увезли сотрудники Росгвардии. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что сообщений о ДТП к ним не поступало, так что, вероятно, парень за нетрезвую езду прав не лишится, но он уже лишился машины - она теперь не на ходу.

ИСТОЧНИК KP.RU