Из-за надвигающегося тайфуна городские службы перешли в повышенный режим готовности
На Владивосток уже в это воскресенье обрушится сильный ливень. Все службы города переведены в повышенный режим готовности, а горожан попросили быть бдительными и сообщать обо всех последствиях разгула стихии для их устранения, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.
По данным синоптиков, в воскресенье, 21 июля, во Владивостоке ожидается сильный дождь с порывами ветра до 28 м/с. Осадки продлятся до утра понедельника, 22 июля. За это время их общее количество может достигнуть 60-80 мм и превысить месячную норму. Непогоду вызовет приближающийся тайфун DANAS.
Все службы жизнеобеспечения города переходят в режим работы повышенной готовности. Администрация просит горожан сообщать обо всех возможных последствиях разгула стихии – упавших деревьях, подтоплениях, размытиях дорог, нарушениях электросвязи и тд.
Сформированы бригады, которые в круглосуточном режиме будут отслеживать ситуацию и устранять возможные последствия.
Оперативные телефоны:
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) - 2222-333.
Ленинский район - 2-223-875,
Фрунзенский район - 2-614-392,
Советский район - 2-614-281,
Первореченский район - 2-614-478,
Первомайский район - 2-614-304.
ИСТОЧНИК KP.RU