Из-за надвигающегося тайфуна городские службы перешли в повышенный режим готовности

СЕГОДНЯ 05:01 2019-07-20T04:02:30+03:00

Горожан также попросили сообщать о всех последствиях непогоды для устранения последствий

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На Владивосток уже в это воскресенье обрушится сильный ливень. Все службы города переведены в повышенный режим готовности, а горожан попросили быть бдительными и сообщать обо всех последствиях разгула стихии для их устранения, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.

По данным синоптиков, в воскресенье, 21 июля, во Владивостоке ожидается сильный дождь с порывами ветра до 28 м/с. Осадки продлятся до утра понедельника, 22 июля. За это время их общее количество может достигнуть 60-80 мм и превысить месячную норму. Непогоду вызовет приближающийся тайфун DANAS.

Все службы жизнеобеспечения города переходят в режим работы повышенной готовности. Администрация просит горожан сообщать обо всех возможных последствиях разгула стихии – упавших деревьях, подтоплениях, размытиях дорог, нарушениях электросвязи и тд.

Сформированы бригады, которые в круглосуточном режиме будут отслеживать ситуацию и устранять возможные последствия.

Оперативные телефоны:

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) - 2222-333.

Ленинский район - 2-223-875,

Фрунзенский район - 2-614-392,

Советский район - 2-614-281,

Первореченский район - 2-614-478,

Первомайский район - 2-614-304.

ИСТОЧНИК KP.RU