2019-07-20T06:14:31+03:00
Общество

Дорогу возле популярного ресторана Владивостока открыли раньше срока

Перекрытие Западной улицы было необходимо для прокладки нового участка тепловой сети
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Проезд по Западной улице открыли раньше намеченного срока.Проезд по Западной улице открыли раньше намеченного срока.Фото: vlc.ru
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Во Владивостоке раньше срока открыли проезд по Западной улице возле популярного ресторана Zuma, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.

Работы по прокладке нового участка тепловой сети завершились раньше срока. Подрядная организация провела все земляные работы и восстановила благоустройство на данном участке.

Участок был перекрыт еще 15 июля, согласно проектной документации, работы должны были завершиться не позднее, чем 28 июля. Однако рабочим удалось завершить прокладку тепловых сетей буквально за 4 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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