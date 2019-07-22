2019-07-22T03:15:42+03:00
Общество

После тайфуна в Приморье придет тропическая жара и духота

Солнце выглянет даже во Владивостоке
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Пляж в ПриморьеПляж в ПриморьеФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Тайфун «Данас», превратившийся в циклон, заканчивает свое влияние над территорией Приморья. Во вторник, 23 июля, в регион придет тропический воздух. В крае установится очень жаркая, очень душная и солнечная погода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Маглипогода».

Даже во Владивостоке во вторник – солнечная, безоблачная и безветренная погода. Впрочем, если верить сайту «Расписание погоды», в следующие дни туман вернется. Но на выходных снова солнечно.

В остальном же приморье температура днем будет прогреваться до 30 градусов тепла, а ощущаться еще выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отец «под мухой» решил покатать детей на мотоцикле и перевернулся во Владивостоке
Крупный сбытчик наркотиков попал в руки полицейским по пути на сделку во Владивостоке
Тайфун «Данас» в Приморье: цены на такси во Владивостоке взлетели в несколько раз
Бывший тайфун «Данас» продолжает портить погоду в Приморье в понедельник
Тихоокеанский флот прокомментировал гибель морпеха из-за несчастного случая
Совенка Кузю с тигриным характером выпустили на свободу в Приморье
«Мост сломал, видимо, шел с перегрузом»: иномарка вылетела с трассы в Приморье
Полиция Владивосток нагрянула к стоянщикам-нелегалам в Снеговой пади
До конца июля станет известно, как в Приморье будут сортировать мусор
Дорогу возле популярного ресторана Владивостока открыли раньше срока
Из-за надвигающегося тайфуна городские службы перешли в повышенный режим готовности
Энергетики провели модернизацию сетей в Надеждинском районе Приморья
Юные гребцы Приморья завоевали 14 медалей на всероссийских стартах
Погода во Владивостоке и Приморье на 20 июля 2019 года: переменная облачность, местами небольшой дождь
Житель Владивостока не выдержал расставания с девушкой и направил автомобиль в море
Катер с пассажирами на борту попал в шторм в Морском заповеднике и налетел на камни в Приморье
Банк России: темпы инфляции на Дальнем Востоке выше, чем по стране
Следователи полиции проводят проверку после смертельного ДТП с шестью погибшими в Приморье
ВМТП начал обслуживание новой контейнерной линии
Погода во Владивостоке и Приморье на 19 июля 2019 года: облачно, в отдельных районах пройдут ливни с грозами