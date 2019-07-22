После тайфуна в Приморье придет тропическая жара и духота

СЕГОДНЯ 03:15 2019-07-22T03:15:42+03:00

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Тайфун «Данас», превратившийся в циклон, заканчивает свое влияние над территорией Приморья. Во вторник, 23 июля, в регион придет тропический воздух. В крае установится очень жаркая, очень душная и солнечная погода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Маглипогода».

Даже во Владивостоке во вторник – солнечная, безоблачная и безветренная погода. Впрочем, если верить сайту «Расписание погоды», в следующие дни туман вернется. Но на выходных снова солнечно.

В остальном же приморье температура днем будет прогреваться до 30 градусов тепла, а ощущаться еще выше.

ИСТОЧНИК KP.RU