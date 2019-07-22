2019-07-22T09:11:08+03:00
Происшествия

Тайфун «Данас» в Приморье: «большая вода» отрезала Хасанский район

Сильные дожди оставили район без дороги и практически без связи
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Стихия повредила линии связи и спрятала под собой грунтовую дорогу Барабаш-ЛевадаСтихия повредила линии связи и спрятала под собой грунтовую дорогу Барабаш-ЛевадаФото: Предоставлено очевидцами
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Тайфун «Данас» порезвился во Владивостоке и отправился дальше по Приморью. Дождями обильно поливает Хасанский район, из-за чего люди находятся практически в изоляции. Стихия повредила линии связи и спрятала под собой грунтовую дорогу Барабаш-Левада.

Легковым машинам перелив дороги не преодолеть, в связи с этим на опасном участке ввели ограничение движения для данного вида авто и установили соответствующие знаки. Для транспорта повышенной проходимости никаких запретов пока нет. Объехать место, где дорога превратилась в бурный поток, можно через село Перевозная.

- На месте работают дорожно-коммунальные службы. Выставлен пост ГИБДД. Ситуацию контролирует Аэромобильная группировка спасателей, - прокомментировали в главке МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве добавили, что к работам привлечено 26 человек и пять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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