СЕГОДНЯ 04:40 2019-07-23T04:40:31+03:00

Погода во Владивостоке на 23 июля 2019 года: днем до +26 градусов Фото: Александра ШОПЕНКО

На смену тайфуну в регион пришла летняя жара

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Сегодня, 23 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах +21...+32 градуса.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Столбик термометра покажет +24...+26 градусов. В пригороде на порядок теплее - +29...+30 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Воздух прогреется до +31...+33 градусов, сообщает портал "Примпогода".

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха будет в пределах +26...+28 градусов.

Вода в Амурском заливе прогреется до +19 градусов, в бухте Находка – 20 градусов выше ноля, в заливе Посьет температура воды составит +21 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU