Тайфун смыл «безопасную и качественную» дорогу во Владивостоке
Отремонтированный недавно тротуар по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке смыло прошедшим в ночь на понедельник циклоном, вызванным тайфуном «Данас», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Работы по замене тротуара на Енисейской были выполнены менее месяца назад. За это время рабочие положили свежий асфальт и заменили бордюры практически по всей длине пешеходной зоны, оставив недоделанным только небольшой участок в районе поворота на Русскую. Там бордюрные камни держались только за счет свежего асфальта. Подрядчик еще успевает все доделать в оговоренные контрактом сроки, но рабочих тут местные жители не видели давно.
- Недели две назад все бросили и ушли. Сделали, как попало, теперь все на тайфун будут сваливать. Очередное отмывание денег, - комментирует местная жительница Ольга.
- Действительно безопасно и качественно! - обходя ямы, заявляет другой горожанин.
С приходом ливней вода пошла вдоль тротуара рекой, постепенно вымывая гравий. В какой-то момент бордюр повело, и под силой тяжести он опрокинулся, следом начал обваливаться и асфальт.
Тротуар смыло первым серьезным ливнемФото: Никита ДОЛГОВ
Подрядчиком выступает химкинский ООО «СКАБ». Компания уже не первый раз выигрывает дорожные подряды во Владивостоке. В 2019 году московские строители смогли заключить на ремонт Енисейской, Кирова и Шкотовской за более чем120 миллионов рублей.
Теперь компания должна будет за свой счет произвести все восстановительные работы. По сообщениям управление дорог и благоустройства, подрядная организация «СКАБ» уже приступила к восстановлению разрушенного тротуара и дорожного полотна.
Тротуар смыло первым серьезным ливнемФото: Никита ДОЛГОВ
ИСТОЧНИК KP.RU