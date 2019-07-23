2019-07-23T13:54:58+03:00
Общество

Тайфун смыл «безопасную и качественную» дорогу во Владивостоке

Московскому подрядчику предстоит восстановить размытый тротуар за свой счет
Никита ДОЛГОВ
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Размытая дорога. Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаРазмытая дорога. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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Отремонтированный недавно тротуар по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке смыло прошедшим в ночь на понедельник циклоном, вызванным тайфуном «Данас», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Работы по замене тротуара на Енисейской были выполнены менее месяца назад. За это время рабочие положили свежий асфальт и заменили бордюры практически по всей длине пешеходной зоны, оставив недоделанным только небольшой участок в районе поворота на Русскую. Там бордюрные камни держались только за счет свежего асфальта. Подрядчик еще успевает все доделать в оговоренные контрактом сроки, но рабочих тут местные жители не видели давно.

- Недели две назад все бросили и ушли. Сделали, как попало, теперь все на тайфун будут сваливать. Очередное отмывание денег, - комментирует местная жительница Ольга.

- Действительно безопасно и качественно! - обходя ямы, заявляет другой горожанин.

С приходом ливней вода пошла вдоль тротуара рекой, постепенно вымывая гравий. В какой-то момент бордюр повело, и под силой тяжести он опрокинулся, следом начал обваливаться и асфальт.

Тротуар смыло первым серьезным ливнем Фото: Никита ДОЛГОВ

Тротуар смыло первым серьезным ливнемФото: Никита ДОЛГОВ

Подрядчиком выступает химкинский ООО «СКАБ». Компания уже не первый раз выигрывает дорожные подряды во Владивостоке. В 2019 году московские строители смогли заключить на ремонт Енисейской, Кирова и Шкотовской за более чем120 миллионов рублей.

Теперь компания должна будет за свой счет произвести все восстановительные работы. По сообщениям управление дорог и благоустройства, подрядная организация «СКАБ» уже приступила к восстановлению разрушенного тротуара и дорожного полотна.

Тротуар смыло первым серьезным ливнем Фото: Никита ДОЛГОВ

Тротуар смыло первым серьезным ливнемФото: Никита ДОЛГОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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