2019-07-25T15:31:20+03:00
Происшествия

Уссурийский водитель сбил 5-летнего мальчика на переходе и уехал

Ребенка госпитализировали в больницу с повреждениями
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Дети переходят дорогу по пешеходному переходу. Машина уступае дорогу пешеходу.Дети переходят дорогу по пешеходному переходу. Машина уступае дорогу пешеходу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Молодой человек 23 июля за рулем автомобиля в городе Уссурийске сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Помощь ребенку оказывать не стал и скрылся с места преступления. Пострадавшему от машины Рено Логан всего 5 лет. После аварии мальчика госпитализировали в больницу, а степень тяжести повреждений устанавливается до сих пор, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ДТП произошло в районе дома 28 по проспекту Мира в Уссурийске. Сразу после аварии личность водителя установить не удалось, поскольку, как уже упоминалось ранее, правонарушитель скрылся с места преступления. Как рассказали в пресс-службе ОМВД, приморцы всеми силами пытались помочь найти владельца того автомобиля.

Инспекторы обнаружили, что машина принадлежит парню 23 лет. На данный момент полиция предъявила ему административное правонарушение за оставленное место ДТП – статья 12.27 КоАП. Законодательство «грозит» ему лишением водительских прав до 1,5 лет или административным арестом на 15 суток. Кстати, в этом году молодой человек привлекался за превышение скорости, и это несмотря на то, что водительские права он получил относительно недавно – 2 года назад.

Состояние сбитого ребенка неизвестно, но сразу после аварии мальчика госпитализировали в больницу. Когда правоохранительные органы получат сведения о степени тяжести вреда здоровью пострадавшего, то предъявит уже другие обвинения к водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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