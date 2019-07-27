Погода во Владивостоке на 27 июля 2019 года: пришло лето, но с дождем
Из-за соприкосновения воздушных масс в Приморском крае в эту субботу при температуре воздуха +21…32 градус переменная облачность, кратковременные дожди, а в отдельных районах – ливни и грозы, сообщает "Комсомольскяа правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Примпогода". Ветер в Приморье будет дуть преимущественно южный умеренный, то есть, не превышающий 8 метров в секунду. При разрядах молний и грома станет порывистым.
Утром во Владивостоке местами слабая морось. Облачность с низким атмосферным давлением будет проясняться. Южный и юго-западный ветер может разогнаться до сильного. Температура воздуха составит +24…+26 градусов.
В Находку также, как и в приморскую столицу, ветер приходит сегодня и с юга, и с юго-запада. По условной шкале Бофорта сила ветра измеряется как умеренная. Температура воздуха +25…+27 градусов.
В городе Уссурийске облачность переменная. Осадков не ожидается. Ветер, дующий с юга, умеренный. Температура воздуха, согласно прогнозу синоптиков, +29…+31 градус.
Температура воды в приморских водах высокая: в Амурском заливе +20 градусов, в бухте Находка +20 градусов, в заливе Посьет +22 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU