Погода во Владивостоке на 27 июля 2019 года: пришло лето, но с дождем

СЕГОДНЯ 03:00 2019-07-27T03:00:56+03:00

Люди на пляже пережидают дождь под зонтами от солнца Фото: Олег УКЛАДОВ

При температуре до +32 градусов в Приморье местами ожидаются осадки

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Из-за соприкосновения воздушных масс в Приморском крае в эту субботу при температуре воздуха +21…32 градус переменная облачность, кратковременные дожди, а в отдельных районах – ливни и грозы, сообщает "Комсомольскяа правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Примпогода". Ветер в Приморье будет дуть преимущественно южный умеренный, то есть, не превышающий 8 метров в секунду. При разрядах молний и грома станет порывистым.

Утром во Владивостоке местами слабая морось. Облачность с низким атмосферным давлением будет проясняться. Южный и юго-западный ветер может разогнаться до сильного. Температура воздуха составит +24…+26 градусов.

В Находку также, как и в приморскую столицу, ветер приходит сегодня и с юга, и с юго-запада. По условной шкале Бофорта сила ветра измеряется как умеренная. Температура воздуха +25…+27 градусов.

В городе Уссурийске облачность переменная. Осадков не ожидается. Ветер, дующий с юга, умеренный. Температура воздуха, согласно прогнозу синоптиков, +29…+31 градус.

Температура воды в приморских водах высокая: в Амурском заливе +20 градусов, в бухте Находка +20 градусов, в заливе Посьет +22 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU