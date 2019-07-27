СЕГОДНЯ 04:04 2019-07-27T03:31:53+03:00

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В середине 80-х годов Алла Пугачева и Игорь Николаев посетили Владивосток и заглянули в гости к военным морякам. Снимком, сделанном 35 лет назад, певец поделился на своей страничке в социальной сети. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на сайт «Телепрограмма.pro».

igor_nikolaev_music Игорь Николаев поделился уникальным фото молодой Аллы Пугачевой во Владивостоке

- Это Владивосток, 35 лет назад, мы с Аллой Пугачевой в гостях у военных моряков! Тогда же я и написал песню «Владивосток», премьера состоялась там же и тогда же! Алла исполнила её на последнем концерте в городе. Спасибо и браво! Я счастлив, что до сих пор эта песня - знаковая для жителей Владивостока! Смотрю на себя на фото и думаю: блин, нельзя быть таким худым и молодым! Ну, а Алла всегда прекрасна, — подписал фотографию Игорь Николаев, популярный композитор.

Отметим, пишет издание, что Пугачева и Николаев дружат уже несколько десятилетий. Композитор написал для своей подруги огромное количество песен, которые стали хитами.

ИСТОЧНИК KP.RU