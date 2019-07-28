Находка возмутилась строительству армянской церкви

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-28T11:57:28+03:00

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Градсовет Находки на этой неделе одобрил идею строительства армянской апостольской церкви «Сурб Арутюн» на Находкинском проспекте. Однако новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Из-за того, что большая часть комментариев оказалась негативной, власти города начали поиск другого места, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Согласно проекту, комплекс из административно-бытового блока и культового сооружения спланирован каскадом. Крыша вспомогательного здания должна стать видовой площадкой. Церковь размером 8,5 на 8,5 метров должна вмещать до 90 человек. Высота храма в верхней точке - 20 метров.

Рядом с комплексом запланировали парковку и автобусную остановку. Строительство предполагается на частные средства.

Высота храма в верхней точке - 20 метров. Фото: nakhodka-city.ru

Однако в субботу администрация Находки распространила новость о том, что под строительство армянской церкви найдут новую площадку. Смутила городские власти отрицательная оценка проекта в соцсетях.

- Если большинство находкинцев против такого объекта в данном месте - значит, его там не будет! Это я гарантирую! Более того, принимая во внимание ваше мнение, высказанное в соцсетях, мной дано распоряжение о поиске другого участка под строительство данной церкви, - цитирует пресс-служба главу городского округа Бориса Гладких.

Кроме того, глава городской администрации призвал горожан вести дискуссии в соцсетях корректно, без оскорблений по национальному признаку и вероисповеданию.

ИСТОЧНИК KP.RU