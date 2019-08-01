Биполярная погода в Приморье: грозы, дожди и +33 градуса
Грозы, кратковременные дожди и переменная облачность ожидаются сегодня в Приморском крае. Несмотря на осадки, в отдельных районах днем воздух прогреется до +33 градусов, сообщает «Комсомольская правда–Владивосток».
Во Владивостоке облака затянут небо не полностью – будут прояснения. Осадков не ожидается. Южный и юго-восточный ветер вечером может разойтись до сильного. Температура воздуха будет в пределах +27...+29 градусов.
В Уссурийске переменная облачность с возможными осадками: вероятность кратковременного дождя – 60 процентов. Умеренный ветер с юга и юго-запада, вечером также, как и во Владивостоке, может усилиться. Температура воздуха - до +33 градусов.
В Находке переменная облачность с небольшими осадками. Ветер умеренный с юга и юго-запада. Температура воздуха +28...+30 градусов.
Максимальная температура воды зарегистрирована в заливе Посьет - 25 градусов выше ноля. Минимальная - в бухте Находка - 17 градусов со знаком плюс. Температура воды в Амурском заливе составит +22 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU