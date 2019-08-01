Биполярная погода в Приморье: грозы, дожди и +33 градуса

СЕГОДНЯ 03:13 2019-08-01T03:21:19+03:00

Осадки сегодня выпадут только в некоторых районах края

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Грозы, кратковременные дожди и переменная облачность ожидаются сегодня в Приморском крае. Несмотря на осадки, в отдельных районах днем воздух прогреется до +33 градусов, сообщает «Комсомольская правда–Владивосток».

Во Владивостоке облака затянут небо не полностью – будут прояснения. Осадков не ожидается. Южный и юго-восточный ветер вечером может разойтись до сильного. Температура воздуха будет в пределах +27...+29 градусов.

В Уссурийске переменная облачность с возможными осадками: вероятность кратковременного дождя – 60 процентов. Умеренный ветер с юга и юго-запада, вечером также, как и во Владивостоке, может усилиться. Температура воздуха - до +33 градусов.

В Находке переменная облачность с небольшими осадками. Ветер умеренный с юга и юго-запада. Температура воздуха +28...+30 градусов.

Максимальная температура воды зарегистрирована в заливе Посьет - 25 градусов выше ноля. Минимальная - в бухте Находка - 17 градусов со знаком плюс. Температура воды в Амурском заливе составит +22 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU