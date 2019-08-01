Огромная пробка собралась под Владивостоком в сторону аэропорта

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-01T08:15:48+03:00

Дорожники чинят сразу две полосы, опаздывающих на самолет отправляют через Артем

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Огромная пробка собралась днем 1 августа на трассе в сторону владивостокского аэропорта. Судя по всему, причина затора - ремонт дороги. «Комсомольская правда - Владивосток» советует опаздывающим на самолет выбирать альтернативные пути.

Ремонт ведется на участке напротив логистического комплекса «Янковский». Однако пробка начинается уже от «Примринга».

Очевидцы сообщают, что ремонт на трассе ведется сразу на двух полосах, поэтому пропускная способность крайне низкая.

Пробка начинается от развязки

ИСТОЧНИК KP.RU