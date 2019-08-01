2019-08-01T16:37:20+03:00
Происшествия

Партию аккумуляторных батарей для гибридных авто похитили неизвестные со склада во Владивостоке

В краже заподозрили местного сторожа
Сергей БАЛАНОВ
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Полицейские устанавливают обстоятельства кражи, совершенной на одном из складов оптово-розничной компании по продаже автотоваров. Исчезли комплектующие к гибридным автомобилям, в том числе дорогие аккумуляторные батареи. Пропажу имущества обнаружил сотрудник фирмы и обратился в правоохранительные органы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам пострадавшего предпринимателя, с одного из складов на улице Фадеева были похищены батареи для гибридных автомобилей и большое количество запчастей для них. Ущерб от действий злоумышленников составляет десятки тысяч рублей.

Обратившийся в полицию мужчина сообщил, что подозревает в пропаже имущества компании сторожа, которым является уроженец Узбекистана, хотя последний отрицает свою причастность к хищению.

Стражи порядка прибыли на место происшествия, осмотрели склад и приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Личности подозреваемых в краже устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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