2019-08-03T03:16:29+03:00
Общество

Погода в Приморье на 3 августа 2019 года: вечером небольшой дождь

Температура воды в заливе Посьет + 28 градусов
Анастасия ДОРОЖНЯК
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В Приморском крае синоптики обещают кратковременный дождь после солнцаВ Приморском крае синоптики обещают кратковременный дождь после солнцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Поле повышенного давления определяет приморскую погоду 3 августа. На всей территории края переменная облачность, в некоторых районах вечером могут пройти небольшие дожди и ударить грозы. Южный ветер от слабого разойдется до умеренного. Температура воздуха в Приморском крае в пределах +20…+30 градусов выше ноля.

Во Владивостоке переменная облачность. Вечером синоптики обещают в городе небольшой кратковременный дождь – вероятность осадков 40%. Ветер дует с запада и юго-запада по силе - до умеренного. Температура воздуха 26…28 градусов с отметкой плюс.

В Уссурийске также, как и во Владивостоке переменная облачность, но преимущественно без осадков. Западный и юго-западный ветер не превысит отметку «умеренный» по шкале измерения скорости. Температура воздуха до +33 градусов.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Слабый ветер направляется с запада и юго-запада. Как и в соседних городах может усилиться до умеренного. Температура воздуха +29…+30 градусов.

Максимальная температура воды за последнюю неделю зарегистрирована сегодня в заливе Посьет - 28 градусов выше ноля. В бухте Находка на сегодняшний день – 22 градуса со знаком плюс. В Амурском заливе на один градус выше, чем в Находке - 23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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