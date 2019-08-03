2019-08-03T08:19:42+03:00
Общество

Приморский мужчина пробрался в дом к своей бывшей и украл кольцо

Теперь похитителю грозит до 6 лет тюремного заключения
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Приморская полиция задержала мужчину, укравшего кольцо у своей бывшей сожительницыПриморская полиция задержала мужчину, укравшего кольцо у своей бывшей сожительницыФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Житель Приморья проник в квартиру к своей бывшей сожительнице, вытащил из тумбочки ее кольцо и сбежал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

В поселке Липовцы женщина не закрыла балконную дверь в своей квартире. Как раз в это время мимо ее дома проходил бывший сожитель. Мужчина недолго думая пробрался в хоромы своей знакомой. И то ли из-за жажды наживы, то ли из-за нахлынувших чувств (быть может, дама разбила ему сердце) утащил из тумбочки золотое кольцо. Дело в любом случае оказалось подсудным, и мужчину задержала полиция. Золотое кольцо стоило 30 тысяч рублей, а в дом он пробрался незаконно.

Теперь похитителю грозит серьезный тюремный срок. По законодательству, кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Похищенную драгоценность владелице вернули обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушка на ровном месте перевернула свою машину на автобус в центре Владивостока
Снова зальет: Приморью угрожают два новых мощных тайфуна
Погода в Приморье на 3 августа 2019 года: вечером небольшой дождь
Чай дешевле 500 рублей пить опасно – эксперты
Жителей Приморья призвали выбрать: получать бесплатные лекарства или компенсацию за них
Футбольный матч во Владивостоке перенесли из-за жары
Полугодовой мониторинг АО «Восточный Порт» подтвердил соответствие чистоты воздуха всем нормативам
В Приморье появился новый оздоровительный комплекс
Температура воздуха в Приморье на 2 августа 2019 года: +33 градуса
Партию аккумуляторных батарей для гибридных авто похитили неизвестные со склада во Владивостоке
Яблоки и нектарины из КНР с 10 августа пропадут с приморских прилавков
Четырехлетняя девочка умерла в машине скорой в свой день рождения в Приморье из-за вирусной инфекции
Огромная пробка собралась под Владивостоком в сторону аэропорта
В одном из районов Приморья ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Женщину с ребенком сбил грузовик в Уссурийске
Биполярная погода в Приморье: грозы, дожди и +33 градуса