Приморский мужчина пробрался в дом к своей бывшей и украл кольцо

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-03T08:19:42+03:00

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Житель Приморья проник в квартиру к своей бывшей сожительнице, вытащил из тумбочки ее кольцо и сбежал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

В поселке Липовцы женщина не закрыла балконную дверь в своей квартире. Как раз в это время мимо ее дома проходил бывший сожитель. Мужчина недолго думая пробрался в хоромы своей знакомой. И то ли из-за жажды наживы, то ли из-за нахлынувших чувств (быть может, дама разбила ему сердце) утащил из тумбочки золотое кольцо. Дело в любом случае оказалось подсудным, и мужчину задержала полиция. Золотое кольцо стоило 30 тысяч рублей, а в дом он пробрался незаконно.

Теперь похитителю грозит серьезный тюремный срок. По законодательству, кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Похищенную драгоценность владелице вернули обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU