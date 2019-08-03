Лотосы в Приморье начинают распускаться позже обычного
Обычно лотосы цветут в Приморье с 20 июля до середины августа – именно в этот период вода в водоемах прогревается до нужных цветам 20 градусов тепла. Но из-за дождливого и малосолнечного лета лотос Комарова расцвел только в континентальных районах края, а ближе к побережью «запаздывает» на неделю, а то и две.
«Комсомольская правда – Владивосток» и паблик 2go_vl подготовили сводки с озер:
Артемовская ГРЭС — пока много бутонов.
Дубовый ключ (Уссурийск) — начали распускаться.
На Океанской — пока нет (возможно, они вымерзли), но зато здесь можно встретиться с утками-мандаринками.
3 августа. Озеро на Океанской, где раньше цвели лотосыФото: Сергей БАЛАНОВ
Штыковские пруды — есть!
Маленький пруд в Ботаническом саду — есть!
Шмаковка — есть!
Новогордеевка (Анучинский район) — есть! Озеро находится рядом с дорогой.
Спасск-Дальний — есть!
Озеро в центре Славянки — пока бутоны.
Озеро на острове Путятина — распустятся примерно 10 августа.
Эксперты прогнозируют, что цветение лотосов в целом по краю на 100% можно застать с 3 по 15 августа.
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«Комсомольская правда – Владивосток» и паблик 2go_vl рассказывают, как добраться к одному из самых фантастических мест в Приморье - озеру с лотосами на Артемовской ГРЭС (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU