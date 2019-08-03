Лотосы в Приморье начинают распускаться позже обычного

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-03T10:40:13+03:00

Полноценное цветение начинается с нынешних выходных и продлится до середины августа

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Обычно лотосы цветут в Приморье с 20 июля до середины августа – именно в этот период вода в водоемах прогревается до нужных цветам 20 градусов тепла. Но из-за дождливого и малосолнечного лета лотос Комарова расцвел только в континентальных районах края, а ближе к побережью «запаздывает» на неделю, а то и две.

«Комсомольская правда – Владивосток» и паблик 2go_vl подготовили сводки с озер:

Артемовская ГРЭС — пока много бутонов.

Дубовый ключ (Уссурийск) — начали распускаться.

На Океанской — пока нет (возможно, они вымерзли), но зато здесь можно встретиться с утками-мандаринками.

3 августа. Озеро на Океанской, где раньше цвели лотосыФото: Сергей БАЛАНОВ

Штыковские пруды — есть!

Маленький пруд в Ботаническом саду — есть!

Шмаковка — есть!

Новогордеевка (Анучинский район) — есть! Озеро находится рядом с дорогой.

Спасск-Дальний — есть!

Озеро в центре Славянки — пока бутоны.

Озеро на острове Путятина — распустятся примерно 10 августа.

Эксперты прогнозируют, что цветение лотосов в целом по краю на 100% можно застать с 3 по 15 августа.

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«Комсомольская правда – Владивосток» и паблик 2go_vl рассказывают, как добраться к одному из самых фантастических мест в Приморье - озеру с лотосами на Артемовской ГРЭС (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU