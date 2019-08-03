Два по парковке: оставленная на оживленной трассе машина стала причиной серьезного ДТП

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-03T17:35:04+03:00

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Авария с участием двух авто произошла на приморской трассе вечером в выходной, когда многие автовладельцы устремились в город с дач или отдыха. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение правил парковки. Водитель Toyota Probox попросту не успел среагировать на припаркованное в крайне левой полосе авто, сообщает корреспондент «КП»-Владивосток», побывавший на месте ЧП.

Автомобиль, припаркованный с нарушением, стал причиной ДТПФото: Милана СОКОЛ

Владелец Probox вместе с супругой возвращался во Владивосток с дачи, однако доехать до места проживания экипажу не удалось. Перед поворотом на поселок Новый мужчина не разглядел в темноте припаркованный у лееров автомобиль. Оно и понятно, черная машина стояла на оживленной трассе с выключенными фарами и без каких-либо опознавательных знаков. Автолюбитель в последний момент вывернул руль и попытался затормозить, однако избежать столкновения все же не удалось. Благодаря реакции мужчины удар был не лобовым. В результате аварии у Probox оказалась разбита правая сторона. В машине вырвало рычаг, поэтому она лишилась возможности самостоятельного передвижения. К счастью владельца ни он, ни его супруга не пострадали.

Удар пришелся в заднее крылоФото: Милана СОКОЛ

Пассажирка отделалась испугомФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что за время ожидания инспекторов ГИБДД к веренице подбитых авто едва не присоединились еще несколько участников. После составления схемы, владельцу Toyota предстоит найти эвакуатор, а самому отправиться в Надеждинский район для дальнейшего оформления ДТП. Хозяин Nissan Stagea не появился на месте столкновения. Полицейским еще нужно установить, не числится ли машина в угоне. Открытый лючок бензобака, отсутствие магнитофона и беспорядок в салоне – не исключают подобную возможность. Если за рулем все же находился владелец, ему грозит лишь денежный штраф за нарушение правил парковки.

Для Toyota понадобится эвакуаторФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU