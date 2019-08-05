Памятник погибшим пехотинцам ТОФ отреставрировали во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-05T08:30:43+03:00

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Мемориал в память погибших во время Великой Отечественной войны морских солдатов открыли после реставрации. Тогда же, 3 августа, молодое поколение пехотинцев приняло присягу у обновленного памятника, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Добраться до мемориала простым гражданам будет трудно – памятник находится на закрытой военной территории по адресу: Снеговая, 31. Там располагается 155 бригада десантно-штурмового батальона Тихоокеанского флота.

Реставрация была проведена по инициативе администрации Первореченского района и председателя Совета почетных граждан Владивостока Светланы Морозовой. Меценатом стала председатель общественной организации «Женщины России» Лариса Омельянчук.

ИСТОЧНИК KP.RU