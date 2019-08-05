Памятник погибшим пехотинцам ТОФ отреставрировали во Владивостоке
Мемориал в память погибших во время Великой Отечественной войны морских солдатов открыли после реставрации. Тогда же, 3 августа, молодое поколение пехотинцев приняло присягу у обновленного памятника, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Добраться до мемориала простым гражданам будет трудно – памятник находится на закрытой военной территории по адресу: Снеговая, 31. Там располагается 155 бригада десантно-штурмового батальона Тихоокеанского флота.
Реставрация была проведена по инициативе администрации Первореченского района и председателя Совета почетных граждан Владивостока Светланы Морозовой. Меценатом стала председатель общественной организации «Женщины России» Лариса Омельянчук.
ИСТОЧНИК KP.RU