Мужчина пистолетом угрожал школьникам во Владивостоке

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-07T15:43:43+03:00

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Агрессивный незнакомец с травматическим пистолетом устроил переполох в одном из дворов Владивостока. Мужчина накричал на школьников, сидевших рядом с магазином, достал оружие и выстрелил в воздух, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

В полицию обратилась 15-летняя школьница. Юная девушка рассказала, что вместе с друзьями сидела в районе одного из магазинов на улице Адмирала Кузнецова. Неожиданно рядом с их компанией остановилась серого цвета легковушка. Из автомобиля вышел неизвестный мужчина и ни с того, ни с сего грубо потребовал, чтобы подростки разошлись. И хоть незнакомец был крепкого телосложения, он видимо решил, что этого для запугивания школьников недостаточно. Мужчина достал травматический пистолет и даже выстрелил в воздух. После этих шокирующих действий сел обратно в свою машину и уехал.

Юная девушка обратилась за помощью в полицию, она просит наказать хулигана и привлечь его к административной ответственности. Правоохранительные органы проверяют полученную информацию, и по приметам разыскивают стрелявшего водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU