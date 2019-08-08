Тайфун обвалил два дерева во Владивостоке и оставил часть города без электричества

СЕГОДНЯ 05:24 2019-08-08T05:24:08+03:00

Одно из растений упало рядом с детской поликлиникой

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Минувшей ночью с 7 на 8 августа тропический шторм «Франциско» повалил два дерева во Владивостоке. Также из-за непогоды произошли аварии в городской системе электроснабжения, некоторые дома остались без электричества, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Первое дерево упало на улице Приходько, 17, неподалеку от детской поликлиники №2. Никто из прохожих людей не пострадал. Городские службы уже принялись за распил растения. Второе дерево повалило буквально на соседней улице – Фадеева, 14. Так же, как и в первом случае, пострадавших нет. А ствол и ветви вскоре уберет управляющая компания.

Из-за непогоды произошли аварии в энергосистеме Владивостока. Остались без электричества дома на улицах Фастовской, Нейбута, Фадеева, Борисенко, Кузнецова, Спиридонова, Шепеткова, Владикавказской. Мобильные бригады ВПЭС устраняют причины поломки и ведут ремонтные работы.

Напомним, что за одну ночь во Владивостоке выпало колоссальное количество осадков – 77 мм за 12 часов. На весь край обрушились дожди разной степени мощности. Многие дороги и дворовые подъезды оказались подтоплены, а улица Космонавтов и вовсе превратилась в озеро. При этом общественный транспорт работает по графику, на линию вышли все трамваи, троллейбусы и автобусы.

Ливневые дожди будет продолжаться еще несколько дней. В некоторых районах Приморского края 9 августа ожидается град. Обо всех возможных чрезвычайных ситуациях можно сообщить дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

ИСТОЧНИК KP.RU