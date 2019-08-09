За электробусы администрация Владивостока получит кэшбэк

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-09T10:25:22+03:00

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Два электробуса и зарядную станцию купила мэрия дальневосточной столицы. Каждая машина стоит по 31,4 миллиона рублей, но городская казна заплатит всего пять процентов от первоначальной цены – около 1,6 миллиона рублей за штуку. Плюс часть средств вернется в бюджет.

- Жизненный цикл электробусов в 2-2,5 раза больше чем у автобусов – около 15 лет. Покупая электробусы, город участвует в национальном проекте по экологическому транспорту. А в этом случае с каждой покупки возвращается восемь миллионов из федерального бюджета. Городу электробусы обходятся в пять процентов от стоимости, а остальные 95 процентов – покрывает программа, в которой участвуют и краевые, и федеральные деньги, - рассказал в прямом эфире радио «КП-Приморье» Владимир Черепков, вице-мэр дальневосточной столицы.

Он также добавил, что электробусы пойдут по одному из маршрутов, который курсирует по Светланской улице. Такое решение принято потому, что здесь есть старая трамвайная сеть, от которой будет работать станция подзарядки.

До конца года Владивосток получит 95 автобусов, которые обошлись казне в 90 миллионов. Владимир Черепков в эфире объяснил, что все машины – разные как по назначению, так и по цене. Например, часть автобусов имеют «низкий пол» для того, чтобы маломобильные граждане и мамы с колясками могли без особых усилий войти в салон. Ряд машин 0 более надежные и грубые и будут работать на островах Русский и Попова, где еще сохранились грунтовые дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU