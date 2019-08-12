МЧС Приморья: экстренное предупреждение об опасном явлении

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-12T09:40:54+03:00

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Сильные ливневые дожди в Дальнереченском и Красноармеском районах интенсивно поднимают уровень воды на малых реках. Существует угроза подтопления автомобильных дорог, сельхозугодий, низководных мостов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС Приморья. Наиболее опасное гидрологическое явление формируется на реке Ореховка у поселения Поляны.

На предотвращение последствий дождевого паводка на запад и север края отправили аэромобильную группировку МЧС России: 20 человек, 4 единицы техники и 4 плавстредства. Ведомство советует населению не покидать пределы населенных пунктов и позаботиться о собственной безопасности. Отдыхающим на побережьях следует переместиться в безопасные места. Владельцам маломерных судов – не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

Все спасательные приморские подразделения работают в режиме повышенной готовности. Обо всех происшествиях жители и гости города могут сообщать по телефонам: 101, 112 и по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 239-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU