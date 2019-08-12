2019-08-12T09:40:54+03:00
Общество

МЧС Приморья: экстренное предупреждение об опасном явлении

Некоторым районам края из-за ливневых дождей угрожает наводнение
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
МЧС предупредили приморцев об опасном явленииМЧС предупредили приморцев об опасном явленииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сильные ливневые дожди в Дальнереченском и Красноармеском районах интенсивно поднимают уровень воды на малых реках. Существует угроза подтопления автомобильных дорог, сельхозугодий, низководных мостов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС Приморья. Наиболее опасное гидрологическое явление формируется на реке Ореховка у поселения Поляны.

На предотвращение последствий дождевого паводка на запад и север края отправили аэромобильную группировку МЧС России: 20 человек, 4 единицы техники и 4 плавстредства. Ведомство советует населению не покидать пределы населенных пунктов и позаботиться о собственной безопасности. Отдыхающим на побережьях следует переместиться в безопасные места. Владельцам маломерных судов – не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

Все спасательные приморские подразделения работают в режиме повышенной готовности. Обо всех происшествиях жители и гости города могут сообщать по телефонам: 101, 112 и по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 239-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роженицу с малышом спасли владивостокские врачи
Водитель мусоровоза повредил автомобиль, засыпал его отходами и скрылся с места ДТП
Недосмотр родителей: четырехлетняя девочка выпала из окна в Артеме
Новый налог: собственникам недвижимости в Приморье нужно проверить кадастровую стоимость до 20 августа
Загорелся катер на лодочной станции во Владивостоке
Тайфун «Кроса» может разрушить Приморье 16 августа
Ничего святого: рабочие, укравшие медь со стройки собора в центре Владивостока, предстанут пред судом
Спасатели эвакуировали людей, оказавшихся в заточении из-за ливня на пляже Приморья
Погода во Владивостоке на 12 августа 2019 года: днем до +26, дождь
В МЧС рассказали, какие районы Приморья могут уйти под воду
Спасатели из Владивостока эвакуировали с острова мужчину с проблемами сердца
Фермеры Приморского края рассказали о предпочтениях китайских туристов
Житель Приморья пошел на преступление, обокрав бывшего начальника
Сотни жителей Владивостока на неделю останутся без горячей воды
Погода во Владивостоке на 11 августа 2019 года: днем до +20 градусов, небольшой дождь
Водителя лесовоза на трассе в Приморье завалило бревнами
Отдыхавшие на одном из пляжей в Приморье попали в ловушку
Недолго радовались: Золотой мост снова латают
Во Владивостоке жестоко избили посетителя ночного клуба
Жители Приморского края сдали экскаватор на металл
«Забрали все, и даже морских звезд»: китайцы наведались на морское дно во Владивостоке
За электробусы администрация Владивостока получит кэшбэк
В приморье появится социальная карта для льготников
Летом 2019 года в оздоровительном лагере «Шепалово» отдохнули более 1100 детей