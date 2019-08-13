В Приморье сохраняется высокий спрос на технологическое присоединение

СЕГОДНЯ 02:00 2019-08-12T13:38:40+03:00

За 1 полугодие 2019 года в Приморских электрических сетях (филиала АО «ДРСК») поступило 2344 заявки на технологическое присоединение.

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Объем поступивших заявок за первые шесть месяцев текущего года фактически равен объему зарегистрированных заявок за аналогичный период прошлого года. Более 27% от всех заявок было подано через личный кабинет на официальном сайте АО «ДРСК».

Всего в этом году энергетики приморского филиала выполнили 2019 технологических присоединений. Более 90% от общего количества выполненных присоединений составили заявители льготной категории — физические лица и представители малого бизнеса, которые по льготному тарифу подключают объекты мощностью до 15 кВт. По выполненным договорам приморский филиал ДРСК предоставил подключенным потребителям 61,4 МВт мощности.

Большая часть подключений к электрическим сетям выполняется в южных районах Приморья - Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском районах, а также во Владивостокском городском округе. В структурном подразделении Приморские южные электрические сети заключено свыше 60 процентов договоров на технологическое присоединение от всего объема договоров по филиалу.

«Предварительный анализ заявок и динамика заключения договоров на текущий год позволяют уже говорить о том, что 2019 год подхватил тенденцию предыдущего периода к увеличению спроса на подключение, - отметил директор приморского филиала ДРСК Сергей Чутенко. - Рост подключений в основном идет за счет активизации заявителей льготной категории – садовых товариществ и владельцев дальневосточных гектаров».

В рамках городского проекта по созданию условия для малоэтажного строительства многодетных семей энергетики продолжают строительство сетей 0,4 кВ в пригороде Владивостока. В 2018 году для подключения участков для многодетных семей была завершена реконструкция подстанции «Лазурная» с переводом объекта на напряжение 110 кВ.

До конца года будут построены 4 распределительных пункта, подготовлен проект реконструкции подстанции «Муравейка». В Большом Камне завершается работа по подключению завода по переработке минтая в составе рыболовецкого колхоза «Новый мир». На о. Русский идет строительство театрально-образовательного центра. В рамках этого проекта филиал заключил договор на технологическое присоединение с Фондом «Национальное культурное наследие».

Вся информация по вопросам технологического присоединении размещена на официальном сайте ДРСК, специалисты компании консультируют приморцев по вопросам технологического присоединения, помогают заявителям сформировать полный пакет документов. Получить подробную консультацию можно через Пункт обслуживания клиентов, телефону Единого контакт-центра 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU