СЕГОДНЯ 02:49 2019-08-13T02:49:42+03:00

Погода во Владивостоке на 13 августа 2019 года: снова дожди и до +21 Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

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Сегодня, 13 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае ожидается небольшой, местами умеренный дождь, на юго-западе - сильный. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха составит +19...+24 градуса.

Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшой дождь, который с 80-процентной вероятностью вечером усилится. Температура воздуха будет в пределах +19...+21 градус.

В Уссурийске облачно, небольшой, во второй половине умеренный дождь. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Столбик термометра покажет +21...+23 градуса.

В Находке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха будет в пределах +20...+22 градуса.

Вода в Амурском заливе прогреется до +24 градусов, в бухте Находка – 18 градусов со знаком плюс, в заливе Посьета – 25 градусов выше ноля, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU