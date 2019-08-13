2019-08-13T08:27:58+03:00
Общество

Вред курения: приморский мужчина обгорел в постели из-за сигареты

Пострадавшего вытащил из огня его напарник
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Скорая помощь доставила пострадавшего мужчину в больницуСкорая помощь доставила пострадавшего мужчину в больницуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Октябрьском районе рабочий предположительно закурил в постели и загорелся. Из строительного вагончика его вытащил товарищ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Один из рабочих занимался ремонтом техники прямо на улице. Вдруг мужчина увидел, что из строительного вагончика, находившегося неподалеку, идет дым. В постройке находился его 61-летний напарник. Недолго думая, герой сразу же побежал спасать знакомого. Мужчина вытащил обгоревшего человека и вызвал помощь.

Карета скорой доставила пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали термические ожоги тела, дыхательных путей и отравление угарным газом.

Полиция выясняет причины возгорания. Однако напарник обгоревшего мужчины рассказал, что пожар мог возникнуть из-за курения в кровати. Поскольку пострадавший регулярно этим грешил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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