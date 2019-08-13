Вред курения: приморский мужчина обгорел в постели из-за сигареты
В Октябрьском районе рабочий предположительно закурил в постели и загорелся. Из строительного вагончика его вытащил товарищ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Один из рабочих занимался ремонтом техники прямо на улице. Вдруг мужчина увидел, что из строительного вагончика, находившегося неподалеку, идет дым. В постройке находился его 61-летний напарник. Недолго думая, герой сразу же побежал спасать знакомого. Мужчина вытащил обгоревшего человека и вызвал помощь.
Карета скорой доставила пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали термические ожоги тела, дыхательных путей и отравление угарным газом.
Полиция выясняет причины возгорания. Однако напарник обгоревшего мужчины рассказал, что пожар мог возникнуть из-за курения в кровати. Поскольку пострадавший регулярно этим грешил.
ИСТОЧНИК KP.RU