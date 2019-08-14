2019-08-14T10:01:59+03:00
Происшествия

Поезд в Приморье задавил мужчину, убегавшего от него по рельсам

Человек погиб на месте
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморец погиб от столкновения с грузовым поездомПриморец погиб от столкновения с грузовым поездомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Спасске-Дальнем на 9049 километре перегона станций «Спасск-Дальний - Старый ключ» мужчину травмировал состав поезда. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Приморский житель находился на железной дороге в тот момент, когда за 70 метров от себя приметил подвижный состав поезда. Машинист грузового транспорта также увидел мужчину. Водитель принялся экстренно тормозить, а пешеход стал убегать. Но не в сторону от рельсов, а по ним, от надвигающегося поезда.

Несмотря на усилия с обеих сторон, наезда избежать не удалось.Из-за столкновения у потерпевшего возникли травмы несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия, а поезд через 20 минут возобновил работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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