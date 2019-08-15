Погода во Владивостоке на 15 августа 2019 года: вечером сильный ливень при температуре воздуха до +23

СЕГОДНЯ 03:44 2019-08-15T03:44:37+03:00

По всему Приморскому краю пройдут небольшие дожди Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

По прогнозам синоптиков, осадки выпадут по всему краю

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Облачная погода во Владивостоке простоит весь день. Во второй половине дня ожидается дождь с постепенным увеличением количества осадков. Юго-восточный и восточный ветер умеренный, усилится к вечеру. Температура воздуха в Приморской столице +21..+23 градуса.

Во всех районах Приморья пройдет небольшой дождь, местами умеренный. На небе переменная облачность. Южный ветер, как и дождь, в пределах умеренного. Температура воздуха в крае 17…28 градусов со знаком плюс.

В Уссурийске облачность, во второй половине дня небольшой дождь. Умеренный ветер берет направление с юга. Температура воздуха +23…+25 градусов.

В Находке, так же как и в Уссурийске, облачность и вечером небольшой дождь. Вероятность выпадения осадков 70%. Восточный и юго-восточный ветер в пределах умеренного. Температура воздуха +21…+23 градуса.

Равная температура воды зарегистрирована заливах Посьет и Амурском заливе - 21 градусов выше ноля. В бухте Находка – 18 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU