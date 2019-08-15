2019-08-15T05:40:30+03:00
Общество

«Прилавки в магазинах пусты» - часть приморских сел отрезало от цивилизации до наступления тайфуна

Местные жители просят у государственных служб помощи
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Жители Красноармейского района из-за потопа остались без провизииЖители Красноармейского района из-за потопа остались без провизииФото: Олег УКЛАДОВ
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Тайфун «Кроса» в Приморье еще не пришел, но часть поселков в Красноармейском районе уже отрезаны от цивилизации. В сельских местностях размыты дорожные полотна. Никто из жителей и гостей окрестностей не может выехать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Затянувшиеся приморские дожди подтопили села в одном из крупнейших административных районов края. Ливневые и склоновые стоки размыли дороги к таким населенным пунктам как: Измайлиха, Метеоритное и Лимонники. Приморцы утверждают, что до затопленных мест никому нет дела и просят о помощи.

- Мы не местные, приехали отдохнуть в Измайлиху, а теперь не можем выбраться из поселка уже четвертый день. А ведь нам нужно выходить на работу 16 августа. И никому нет дела. Прилавки в магазинах пусты. Нигде ни слова не говорят про нашу беду, - рассказала женщина, посетившая затопленное село в Приморье.

К нам в редакцию «КП-Владивосток» отправили видеозапись с обстановкой в Красноармейском районе. В ролике наглядно показано, что глубина воды на одной из местных проселочных дорог - выше бампера бензовоза.

В Приморье ливневые стоки затопили сельскую дорогу.! другой источник

- Смотрится очень даже хорошо. Это мы переехали самое глубокое место на сегодняшний день, - поделился автор видео.

Вскоре обстановка в Приморье ухудшится еще сильнее - на край надвигается мощный тайфун «Кроса». Циклон обещает вызвать сильные наводнения в итак уже увлажненных погодой землях. На данный момент в крае было потоплено более 284 огородов и 26 подворий, на шести участках дорог произошли переливы вод. Сотрудники приморского МЧС подготавливают приморцев к возможной эвакуации в период 16-17 августа. А иностранные суда запрашивают убежища от тайфуна «Кроса» у российских пограничников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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