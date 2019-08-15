ЧП на приморском лесоповале: мужчину завалило бревнами
Рабочий на лесосеке пострадал при спиливании деревьев. Во время заготовки древесины мужчину завалило бревнами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Пострадавшего человека коллеги вытащили из-под завала и вызвали помощь. Карета скорой отвезла мужчину в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую травму головы с переломом свода черепа, вывих бедра и другие телесные повреждения. Рабочего госпитализировали в реанимационное отделение.
Причина несчастного случая – нарушение техники безопасности.
К слову о древесине. Недавно в Приморском крае задержали начальника уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева. У правоохранителя обнаружили собственный лесозаготовительный бизнес в Дальнегорске. На предприятии работали китайцы-нелегалы.
ИСТОЧНИК KP.RU