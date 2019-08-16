Главное – ноги в тепле: во Владивостоке пенсионер в тапочках и без одежды разгуливает в подъезде многоэтажки

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-16T08:01:32+03:00

На все замечания соседей мужчина никак не реагирует и продолжает перфоманс

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Свой эксгибиционист появился в Первомайском районе Владивостока. У местного пенсионера возникло весьма странное увлечение. Систематически перед выходом из квартиры он «забывает» надевать одежду и идет в подъезд в костюме Адама. Между мужчиной и религиозным образом есть отличие: наш «герой» думает о своем здоровье и ходит в тапочках. Как говорится, главное – чтобы ноги были в тепле.

Однако подобного рода перфоманс никто из соседей, разумеется, не оценил, ведь нагим пенсионера видят не только взрослые, но и дети. Замечания не приводили ни к каким результатам, мужчина делал вид, что ничего не происходит и продолжал демонстрировать свою наготу.

В итоге соседи обратились в местное отделение полиции и заявили о том, что в их многоэтажном доме живет неадекватный пенсионер.

Как сообщает источник «КП - Владивосток», одна из соседей попросила привлечь эксгибициониста к административной ответственности. Она уточнила, что сомневается в его психическом здоровье.

Сейчас полицейские проводят по этому факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU