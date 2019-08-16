Улицы, переулки и остановки Владивостока получили свои названия

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-16T10:19:12+03:00

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Официальные названия обрели 15 улиц, 6 переулков и 3 остановки во Владивостоке. Ранее около ТЦ «Калина Молл» автобусы останавливались незаконно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

Остановочный павильон напротив ТЦ «Калина Молл» возник еще до самого открытия центра и был построен на бюджет руководства торговой точки. В неофициальный маршрутный лист владивостокских автобусов остановка была уже давно включена, а на транспортных окнах часто можно было прочитать вывеску «еду до ТЦ "Калина Молл"». Как оказалось, ранее в районе дома № 6а по улице Калинина городской транспорт на законных основаниях тормозить не мог - вплоть до 15 августа. Тогда остановочному павильону официально дали название «Калина Молл». В скором времени его внесут в реестр и автобусы уже законно смогут там останавливаться.

В районе Чуркина свое существование отстояла остановка «Бурачка». В общественном транспорте, проезжающем мимо нее, прежде можно было часто услышать просьбы от пассажиров притормозить. Но водители перед мольбами оставались непреклонны и отвечали, что их за такое по голове не погладят, оштрафуют. Однако теперь просить никого не придется – остановку «Бурачка» вскоре официально зарегистрируют.

Также к остановкам «Калина Молл» и «Бурачка» прибавилась и еще одна остановка в районе дома № 5а - «Галактика» на улице Добровольского. Поставновление об учреждении трех остановок подписал глава города Олег Гуменюк.

- Изменения продиктованы временем, - прокомментировал документ начальник городского управления транспорта Александр Иванов. - Наименования были предложены местными жителями, затем рассмотрены на комиссии по топонимике. Теперь необходимо остановочные пункты оборудовать - поставить там соответствующие дорожные знаки и обозначения и по возможности установить павильоны.

Комиссия по топонимике также именует и городские улицы.

В поселке Трудовое у Шелковичной появились две новые соседки: Ягодная и Речная улицы. Рядом с Заповедной теперь расположилась улица Даурская, а в районе массива «Синяя сопка», западнее улицы Карпатской - улица Туманная. В том же населенном пункте возникли пять переулков: Прямой, Летний, Лиственный, Араратский и Казбекский.

- Во время работы по наименованию новых улиц комиссия, в первую очередь, руководствуется муниципальным правовым актом № 146. Согласно этому документу, наименования объектов на территории Владивостока должны соответствовать ряду требований. Например, новые названия должны быть благозвучными, удобными для произношения и легко запоминающимися, и не должны повторять уже существующие наименования объектов, – сообщила начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры Светлана Москвитина.

Комиссия по городской топонимике при выборе названия ориентировалась и на рядом расположенные улицы. В поселке Трудовое 5 улиц получили свое название в честь российских художников: Кустодиева, Боровиковского, Кипренского, Архипова и Мясоедова. Все они расположены в районе улицы Маковского, именуемой так из-за фамилии знаменитого русского живописца.

В пригороде Владивостока теперь есть улицы Ивовая, Артемовская, и переулок Хасанский. Все трое находятся в районе улицы Находкинской.

Турмалиновая улица возникла рядом с Аметистовой, Самаргинская неподалеку от улицы 4-й ключ. Улица Брусничная возникла с такой же «съедобной» улицей – Сахарный ключ. А новую улицу Милоградовскую можно обнаружить по соседству с Тухачевской.

ИСТОЧНИК KP.RU