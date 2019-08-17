2019-08-17T03:01:48+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 17 августа 2019 года: днем до +21 градуса, небольшие осадки

По прогнозам синоптиков в крае местами пройдет дождь
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Пасмурная погода во Владивостоке будет все выходные дниПасмурная погода во Владивостоке будет все выходные дниФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Приморский край все еще находится в зоне влияния тайфунов. На погоду 17 августа оказывает влияние тыловая часть бывшего тропического тайфуна «Кроса». В крае местами выпадут дожди от небольших до умеренных. В отдельных районах с 90% вероятностью пройдут ливни. Умеренный ветер берет направление с юга и усиливается на побережьях. Температура воздуха от 17 до 28 градусов со знаком плюс, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Во Владивостоке погода обещает быть пасмурной весь день. Синоптики не исключают, что может пройти небольшой дождь. Юго-восточный ветер днем умеренный, вечером сильный. Дневная температура воздуха до +21 градуса.

Небольшой дождь возможен в Уссурийске. В целом, погода будет облачной с необычайно высокой температурой днем – воздух прогреется до 26 градусов выше ноля. Ночью будет попрохладнее - до +20. Ветер южный и юго-западный, по скорости - от умеренного до сильного.

В Находке преимущественно без осадков, но на небе все же будет облачность. Ветер с юга и юго-востока в пределах сильного. Температура воздуха + 21…+23 градуса.

Температура воды, как и в предыдущие сутки, в заливе Посьет и Амурском заливе одинаковая – 21 градус выше ноля. В бухте Находка - 18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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