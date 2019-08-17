2019-08-17T04:15:50+03:00
Общество

Как в видеоиграх: пациент больницы угнал машину скорой помощи в Приморье

Полиция возбудила уголовное дело и поймала подозреваемого
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморец угнал карету скорой помощиПриморец угнал карету скорой помощиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мужчина в Михайловском районе украл автомобиль скорой помощи. Полиция задержала подозреваемого и завела на него уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Приморец обратился в одну из сельских больниц за помощью. Но как только оказался в медучреждении, то стал себя неадекватно вести по отношению к окружающим. Когда же мужчина покинул здание, то увидел на улице карету скорой помощи. Недолго думая, он запрыгнул в автомобиль и поехал. Куда? Домой, к себе в село.

Медперсонал учреждения обратился за поимкой угонщика в правоохранительные органы.

Вскоре мужчину задержали в селе Васильевка. Приморец своей вины отрицать не стал. Пояснил, что собирался честно вернуть машину обратно. Мол, всего лишь хотел домой. При этом подозреваемый был пьян.

Полиция выяснила, что ранее житель Приморья уже был судим. Теперь же ему может снова грозить 5 лет лишения свободы по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Мужчину уже заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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