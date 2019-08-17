На приморца напали в подъезде из-за 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-17T04:52:54+03:00

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Мужчина заявил в полицию во Владивостоке из-за грабежа в подъезде. Два преступника отобрали у него 50 тысяч рублей. Подозреваемые уже находятся под стражей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД Приморья.

Приморский мужчина снимал деньги в банкомате. Там его приметили двое людей, ранее уже судимых. Они проводили приморца до подъезда и на лестничной площадке насильно вытащили из кармана деньги с документами. Со всем награбленным злоумышленники сбежали.

Пострадавший сразу же обратился в отдел внутренних дел. По приметам полицейские задержали двух владивостокцев 46 и 36 лет. Мужчины признались в содеянном. Заявитель получил деньги обратно, однако не полную сумму. Вероятные преступники уже потратили часть наживы.

Против задержанных возбудили уголовку «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Санкции грозят подозреваемым до 7 лет лишения свободы. Также полиция проверит их причастность к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU