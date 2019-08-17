2019-08-17T05:30:11+03:00
Происшествия

Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»

Подтоплено свыше 130 домов и 460 подворий
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Режим ЧС действует в 7 муниципалитетах ПриморьяРежим ЧС действует в 7 муниципалитетах ПриморьяФото: Николай ХИЖНЯК
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В Лесозаводском округе и Октябрьском районе ввели режим ЧС. По краю подтоплено свыше 130 домов и 460 подворий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Администрацию Приморского края.

Разлив воды наводнил в Лесозаводске более 80 домов. Двум семьям пришлось покинуть свои дома. Одна из них теперь проживает в пункте временного размещения.

В ближайшие три дня ливневые дожди еще затронут восточное и западное побережье, и, возможно, центральную часть Приморья. По словам представителя местного погодного центра, «ничего критичного по осадкам» ожидать не следует.

Более 50 спасателей в данный момент работают в потопленных дождями районах. Для устранения последствий привлекли почти тысячу единиц тяжелой техники: бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, грейдеры, тралы, трактора, тягачи и другие.

Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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