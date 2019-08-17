У «бетономешалки» отказали тормоза: трое людей госпитализированы

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-17T09:09:34+03:00

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В районе улицы Магнитогорской во Владивостоке, днем 17 августа, произошло ДТП: бетономешалка столкнулась с шестью машинами. У спецтехники отказали тормоза, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Автобетономешалка двигалась с улицы Чкалова в направлении проспекта 100-летия Владивостоку. За рулем сидел молодой парень 23-х лет. В дороге у транспорта возникла неисправность. Автомобиль столкнулся с другими машинами и наехал на пешехода. Последний находился на тротуаре. Из-за наезда у него перелом костей таза.

Также в ДТП пострадали двое человек: водитель «бетономешалки» и женщина, которая находилась за рулем Сузуки Эскудо. Всех пострадавших госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД будут устанавливать причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU