2019-08-17T09:09:34+03:00
Происшествия

У «бетономешалки» отказали тормоза: трое людей госпитализированы

Неуправляемое авто столкнулось с шестью автомобилями
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Автобетоносмеситель повредил 6 машин во Владивостоке. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краюАвтобетоносмеситель повредил 6 машин во Владивостоке. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю
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В районе улицы Магнитогорской во Владивостоке, днем 17 августа, произошло ДТП: бетономешалка столкнулась с шестью машинами. У спецтехники отказали тормоза, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Автобетономешалка двигалась с улицы Чкалова в направлении проспекта 100-летия Владивостоку. За рулем сидел молодой парень 23-х лет. В дороге у транспорта возникла неисправность. Автомобиль столкнулся с другими машинами и наехал на пешехода. Последний находился на тротуаре. Из-за наезда у него перелом костей таза.

Также в ДТП пострадали двое человек: водитель «бетономешалки» и женщина, которая находилась за рулем Сузуки Эскудо. Всех пострадавших госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД будут устанавливать причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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