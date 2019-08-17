Машина спасателей перевернулась в Приморском крае

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-17T12:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На одной из проселочных дорог Барабаш-Приморская перевернулся пожарный автомобиль. Никто из спасателей не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Из-за обильных осадков в крае потоплено свыше 130 домов, 460 подворий и 15 участков дорог. Четыре аэромобильные группировки МЧС отправлены в некоторые потопленные районы для помощи местным жителям. Во время выполнения одного из заданий у спасателей оперативного штаба в Хасанском районе перевернулась пожарная машина.

В соцсетях появилось видео, на котором спасатели в разгар водной стихии пытаются поставить спецтехнику обратно на колеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="388" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726510" frameborder="0"></iframe> Спасатели в Приморском крае пытаются перевернуть автомобиль. Видео взято из социальных сетей..! другой источник

Под видео можно прочитать много положительных отзывов о действиях сотрудников службы.

- Такая работа - чужие жизни спасать, забыв о своей. Только удачи вам, парни. Возвращайтесь поскорее домой, - гласит один из комментариев.

Управление МЧС по Приморью также прокомментировало ситуацию. Служащие рассказали, что справились с пожарным автомобилем своими силами.

- Работаем в экстремальных условиях и подвергаемся риску. Машину оперативно вернули на колеса и поехали дальше оказывать помощь населению.

За текущие сутки именно в Хасанском районе выпало наибольшее количество осадков – 49 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU