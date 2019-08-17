Гуляющая по трассе буренка «нокаутировала» авто

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-17T16:29:16+03:00

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Серьезное происшествие случилось на приморской дороге вечером в субботу, 17 августа. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», водитель микрогрузовика врезался в корову, отчего животное погибло, а автомобиль вышел из строя.

ДТП с участием Toyota Lite Ace и неразумной буренкой произошло в районе села Кипарисово. Водитель микрогрузовика направлялся в сторону Уссурийска, когда навстречу ему из темноты вышагнула корова, а точнее теленок. Мужчина попытался затормозить, но было слишком поздно. Удар оказался такой силы, что животное отлетело на несколько метров вперед, а кабину машины изрядно помяло. По словам очевидцев, корова получила серьезные травмы несовместимые с жизнью. Микрогрузовик же после встречи с животным лишился возможности самостоятельного передвижения. Владелец авто вызвал на место происшествия сотрудников полиции, которым предстоит найти хозяина заплутавшей буренки. Для транспортировки разбитой машины понадобился эвакуатор.

Удар пришелся на переднюю часть автоФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что автолюбители неоднократно сообщали о коровах, гуляющих по обочинам и дороге в районе Кипарисово. Животные, не отличающиеся блестящим умом, то и дело норовят шагнуть под машины. Большинство автолюбителей, завидев подобных «пешеходов», стараются заблаговременно скинуть скорость, чтобы избежать несчастного случая. Однако в темное время суток и в условиях плохой видимости, подобные ДТП все же случаются.

Хозяина буренки еще предстоит найтиФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU