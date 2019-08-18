2019-08-18T05:12:23+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 18 августа: сильные дожди и умеренный ветер

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 18 августа, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на "Примпогоду". В крае местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах сильный. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +15...+26°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, в первой половине дня умеренный дождь, ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.

В Уссурийске облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C..

Температура воды в Амурском заливе 21°C, в бухте Находка 18°C, в заливе Посьета 21°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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