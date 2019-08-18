МЧС предупреждает: на реках Приморья возможны паводки

СЕГОДНЯ 06:05 2019-08-18T05:32:36+03:00

По данным Примгидромета в крае сохраняется опасность выхода из берегов рек Ханкайского и Хорольского районов

Изменить размер текста: A A

По данным Примгидромета, в связи с интенсивным развитием дождевого паводка, сегодня 18 августа ожидается достижение уровнем воды отметок опасного явления на реках Комиссаровка (Ханкайский район), Мельгуновка (Хорольский район).

Существует вероятность подтопления сельхозугодий, автомобильных дорог. Дождевые воды могут подтопить низменные участки в селе Ильинка.

В связи с неблагоприятным прогнозом возможны также увеличение количества ДТП на трассах, подтопления и размывы дорог, аварии на ЛЭП и линий связи, нарушения в работе системы ЖКХ.

ГУ МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения обеспечить безопасность себя и своего имущества, не подвергать свою жизнь опасности, заблаговременно переместиться в безопасные районы.

Планирующим свой отдых спасатели советуют временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам следует отложить выходы на маршруты. Владельцам маломерных судов - не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU